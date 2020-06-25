Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Haziran 2020 Perşembe) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sözde şeyh Soner Birol'un sözleri herkesi çileden çıkardı! Soner Birol stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede son perde!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 25 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Biri sevgilisine kaçtı, diğeri insanlara küstü ağaçlarla konuştu. İki evladı da bırakıp gittiler! Babaannenin gözyaşları Türkiye'yi ağlattı. Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra 2 evladıyla Esra Erol'da buluşacak. Ümit ve Sercan 3 yıl sonra evlatlarıyla Esra Erol'da buluşacak! Mustafa karısı Yasemin'i kendinden 25 yaş büyük bir kadınla aldattı mı? İhanet iddiaları doğru mu? 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Sinem'in başına bir şey mi geldi? Sinem ile ilgili büyük şüphe! Bir yıl önce kaçarak evlenen Arzu'yu ailesi affedecek mi? 2 çocuğu ile birlikte eşi tarafından terk edilen Şener Beyin haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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Esra Erol hamile mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da bugün izleyicinin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemlerde bol kıyafetler giymeyi tercih eden Esra Erol, 23 Haziran 2020'de yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında dar bir elbise tercih etti. Ancak dikkatli izleyicilerin gözünden o detay kaçmadı.

Esra Erol'un hafif şiş olan karnı ve elini her fırsatta karnının üzerine koyması akıllara Esra Erol hamile mi? sorusunu getirdi. Bu görüntülerin ardından Esra Erol'un hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek evlada sahip.