Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek! Biri sevgilisine kaçtı, diğeri dünyaya küstü ağaçlarla konuştu. Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra Esra Erol'da buluşuyor! Bugün yüzleşme vakti. "Eşim üç harflilerle konuşuyor" diyen Şaban Duran, sözde şeyh Soner Birol ile canlı yayında karşı karşıya geliyor! 8 aylık hamile olan evli kardelen Bilen, 67 yaşındaki adamın yanından çıkmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kardelen Bilen hakkında şoke eden son dakika gelişmesi Esra Erol'da canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 23 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Arkadaşıma gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı. 2 buçuk aydır kayıp olan kızları Sinem'i arayan ailenin büyük isyanı! 1 yıl önce kaçarak evlenen Arzu, anne ve babası ile arasındaki küslüğün son bulması için Esra Erol'da canlı yayınında çağrıda bulundu. Arzu ve Ümit'in çağrıları Esra Erol'da yanıt buluyor.

ATV CANLI YAYIN

Esra Erol ve hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün (23 Haziran 2020 Salı) neler oluyor? Son dakika Esra Erol gelişmeleri... Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor.

Esra Erol birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. 25 yıllık eşi Ayfer Duran tarafından terk edilen Şaban Duran yuvasını kurtarmak için Esra Erol'a başvurmuştu. Iğdır'dan programa katılan Şaban Bey, eşinin kendisine ne zaman öleceğini söylediğini öne sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar herkesi şoke etti.

"ÜÇ HARFLİLERLE KONUŞUYORUM"

Eşinin bir lafıyla çocuklarının da kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirten Şaban Duran, Ayfer Hanım'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia etmişti. 25 Aralık 2019'da eşi tarafından terk edilen Şaban Bey'e bir darbe de kızı ve oğlundan geldi. Semanur; "Annemin kalp gözü açık, rüyasında gördüğü şeyler gerçek oluyor. Babam bile olsa kimse anneme laf söyleyemez." diyerek babasına yüklendi. Şaban Bey; "Karım Ayfer'i ve çocuklarımı çok seviyorum lütfen bu yanlış yoldan dönsünler!" sözleriyle eşi ve çocuklarını ikna etmeye çalıştı. Ayfer Duran, üç harflilerle konuştuğunu ve gördüğü rüyaların gerçek çıktığını öne sürdü. Ailesini ve eşini kendisine inanmadıkları için silen Ayfer Hanım, akli dengesinde bir problem olmadığını söyledi.

Şaban - Ayfer Duran çiftinin komşularının 25 yaşındaki oğulları Özer'i de etkisi altına aldığı öne sürüldü. Tahsin ve Çiğdem çifti konuyla alakalı karakola giderek şikayetçi oldu. Özer tüm ısrarla rağmen ailesinin yanına dönmedi.