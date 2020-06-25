DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?



Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.



Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.