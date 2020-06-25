Doya Doya Moda jürileri Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu bugünün puanlarını verdi. Özellikle Emel ve Gamze bugünkü stillerinden dolayı çok fazla eleştirildi. Yarın mezuniyet töreni konsepti ile ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da haftanın finali yaşanacak ve bir kişi büyük finalden önce hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU BELLİ OLDU!
Doya Doya Moda Su 19 puan ile günün birincisi oldu.
Emel: 7
Hanzade:7
Betül:12
Sündüz:10
Gamze:5
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (19 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Su, Gamze ve Büşra girdi. Su potadan kurtulan ilk isim oldu. Elenen kişi Büşra oldu.
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.