SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?



Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.



SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?



Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.





SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ NEDİR 2020?



Birinci olan kişinin ne ödül alacağı henüz belli değil. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.