Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.06.2020 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 10:27
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! 11 yıl önce cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın katili kim?

    canlı yayınında son dakika Hatice Özkaçak gelişmesi! Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek gelişmesini aktarıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 11 yıl önce cinayete kurban giden ve akılalmaz iddialarla günlerce konuşulan Hatice Özkaçak cinayetinde katil kim? Müge Anlı'daki Kars cinayetiyle ilgili savcının talimatıyla o isim gözaltına alındı. Hepsi ve daha fazlası 24 Haziran 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile Kenan Özkaçak gözaltına alındı. 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturması, 'nın konuyu ele alması ve genç bir savcının talimatı ile sonuca kavuştu. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı.11 yıl sonra ni aydınlattı!

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 24 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Ayşegül Kaçak annesinin ölümüyle ilgili duyduğu şüpheler üzerine atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

    ATV CANLI YAYIN

    61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ;ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ablası Sevgi'nin savcılığa giderek şüpheli ölüm raporunu aldığını ve kendisine bahsetmediğini öne sürdü.

    Görgü tanığından gelen şoke eden iddiaların ardından 11 yıl sonra Kars'tan beklenen haber geldi. Hatice Özkaçak cinayetinde yeğen Kenan Özkaçak gözlatına alındı.

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! 11 yıl önce cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın katili kim?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri