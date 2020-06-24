Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile Kenan Özkaçak gözaltına alındı. 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturması, Müge Anlı'nın konuyu ele alması ve genç bir savcının talimatı ile sonuca kavuştu. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı.11 yıl sonra Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 24 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Ayşegül Kaçak annesinin ölümüyle ilgili duyduğu şüpheler üzerine atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

ATV CANLI YAYIN

61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ;ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ablası Sevgi'nin savcılığa giderek şüpheli ölüm raporunu aldığını ve kendisine bahsetmediğini öne sürdü.

Görgü tanığından gelen şoke eden iddiaların ardından 11 yıl sonra Kars'tan beklenen haber geldi. Hatice Özkaçak cinayetinde yeğen Kenan Özkaçak gözlatına alındı.