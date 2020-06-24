Biri sevgilisine kaçtı, diğeri insanlara küstü ağaçlarla konuştu. İki evladı da bırakıp gittiler! Babaannenin gözyaşları Türkiye'yi ağlattı. Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra 2 evladıyla Esra Erol'da buluşacak. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 24 HAZİRAN 2020 - TIKLA

24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki evladını bırakıp kaçan Ümit ve Sercan, 3 yıl sonra evlatlarıyla canlı yayında buluşacak! Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu! Canlı yayında büyük yüzleşme! 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Ailesi zorla evlendirmek istedi mi? Sinem'in sır dolu kayboluşu! Karşı karşıya gelen Ümit ve Sercan ne yaptı? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Bir yıl önce kaçarak evlendi, anne babası küstü! Arzu bir yıl sonra anne babasıyla karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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Esra Erol hamile mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da bugün izleyicinin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemlerde bol kıyafetler giymeyi tercih eden Esra Erol, 23 Haziran 2020'de yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında dar bir elbise tercih etti. Ancak dikkatli izleyicilerin gözünden o detay kaçmadı.

Esra Erol'un hafif şiş olan karnı ve elini her fırsatta karnının üzerine koyması akıllara Esra Erol hamile mi? sorusunu getirdi. Bu görüntülerin ardından Esra Erol'un hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek evlada sahip.