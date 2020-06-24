SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik'i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.