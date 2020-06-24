Survivor 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un hayatı merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Masterchef yarışmasından tanıdığımız ve oranın aracılığı ile Survivor'a katılan Yasin Obuz parkurdaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Cemal Can ve Nisa ile yakın arkadaşlığı ile bilinen adadan elenen Evrim ile çok tartışmaya katılan Survivor Yasin kimdir? Evrim'in arkasından kötü konuşmayan Yasin'in hayatına dair bilgileri derledik.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
SURVİVOR'DA DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik'i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.