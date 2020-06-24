OZAN DOLUNAY KİMDİR?



1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School'dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro'da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri'nde "En iyi genç yetenek" dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar'da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi'nde (Yiğit) rol almıştır.

En son Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat vermiştir.