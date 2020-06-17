Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti! Ayfer Duran eşinin ne zaman öleceğini...

Esra Erol'a çıkan Şaban Duran'ın anlattıklarından sonra Duran ailesi hakkında şoke eden iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı. Üç harflilerle konuştuğunu iddia eden ve kocası Şaban'ın ne zaman öleceğini söyleyen Ayfer Hanım, ailesiyle kendisini akıl hastanesine yatırmak istediği için konuşmadığını belirtti. Evliliğinde şiddet gördüğünü öne süren Ayfer Hanım, eşine ikiyüzlülük yapma dedi. Ayfer Duran; "Rüyamda kimin ne zaman öleceğini gördüğüm zaman onlara bunu söylerim" sözleriyle herkesi şaşırttı.
Şaban Duran eşi Ayfer Duran'ın çocukları da alıp aniden evi terk ettiğini söyleyerek başarılı sunucu Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Çiftin kızı Şemanur Duran; "Annem babama karşı o kadar soğumuştu ki onun getirdiği hiçbir şeyi yemek istemiyordu. Kesinlikle o bizim babamız değil... " diyerek annesine sahip çıktı.
Şaban Bey'in iddiaları herkese şaşkına çevirdi. Şaban Duran, karım Ayfer geçen yıl 15 gün içerisinde öleceğimi söyledi, açıklamasında bulundu. Ayfer Duran'ın annesi Saadet Hanım yayına telefonla bağlanarak kızının psikolojik sorunları olduğunu belitti. Yaşlı kadın; "Kızım rüyalarında mesaj aldığını iddia ediyor!" dedi.
İddiaların odağındaki isim olan Şaban Duran'ın eşi Ayfer Duran, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. 17 Haziran 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan olay herkesi şoke etti.
Esra Erol'un programına Iğdır'dan katılan Şaban Duran, anlattığı hikâye ile herkesi şaşkına çevirdi. 25 yıllık eşi Ayfer Hanım, 6 ay önce 3 çocuğunu da yayına alarak Iğdır'dan İstanbul'a taşındığını ve hiçbir şekilde eşinin ve çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini belirtti. Ancak işin garip tarafı 25 yıllık eş Ayfer Duran, Şaban Duran'dan ayrılmak istemesinin gerekçesiydi.
Şaban Duran, eşinin gitmeden son 1 yıl içerisinde çok değiştiğini aynı evin içinde bile kendisiyle konuşmadığını, eve getirdiği yiyeceklerden yemediğini dile getirdi. Eşinin saatlerce odaya kapanıp, kendi ailesiyle bile görüşmediğini söyleyen Duran, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Eşine tedavi için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını sözlerine ekleyen Şaban Duran "Eşim 1 yıldır üç harfli varlıklarla rüyasında konuştuğunu söylüyor ve bende dâhil birçok kişiye öleceği günü söyleyerek insanları etkilemeye çalıştı. Ancak şükür ki ölen olmadı. Bir gün yanıma gelerek bizim "Seninle imam nikâhımız düştü çünkü 3 harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" dedi. 3 çocuğumu da bu şekilde etkisi altına aldı" dedi.
"EŞİM VE ÇOCUKLARIM BENİMLE GÖRÜŞMÜYOR"
25 Aralık 2019 tarihinde eşi ve çocukları tarafından terkedilen Şaban Duran aylarca onları aradığını ve izlerine İstanbul'da rastladığını söyledi. Geçtiğimiz Şubat ayında ailesinin İstanbul'da kaldıkları evi bulan Duran, kapılarına gittiğini ancak kendisine kapıyı dahi açmadıklarını "Seninle görüşmemiz yasak, çünkü öyle istiyorlar" denilerek kapının yüzüne kapandığını anlattı.
Ailesine kilometrelerce öteden İstanbul'a gelen ve eşinin ruhsal bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen Şaban Duran Esra Erol'dan yardım istedi. Eşini ve ailesini geri kazanmak isteyen Şaban Duran hepsinin tedaviye ihtiyacı olduğunu söylerken gözyaşlarına boğuldu.
'CİNLİ' EŞ ESRA EROL'DA CANLI YAYININA GELDİ
Gaipten haberler aldığını ve ölecekleri bildiğini söyleyen Ayfer Duran, Esra Erol'un canlı yayınına yüzleşmek için katıldı. Ayfer Duran şunları söyledi:
"Rüyalarım çıkıyor... Abime bir kardeş olarak rüyamda gördüklerimi, bana iletilen haberleri verdim. Rüyamda kimin öleceğini gördüğüm zaman onlara bunu söyledim. Eşimin öleceğini de rüyamda gördüm. Anlattıklarıma inanmadılar. Onlar neye inandılar ki... Ben gerektiği kadar görürüm söylerim onlar inanır inanmaz. "
HANİ ÖLECEK DEDİKLERİN ÖLMEMİŞ!
Ayfer Duran bunları anlatınca Esra Erol 'rüyalarınız çıkar mı' diye sordu. Bunun üzerine Ayfer Duran, 'Evet çıkar' dedi. Esra Erol 'Eşinizin ağabeyinizin öleceğini söylemişsiniz yaşıyorlar' hatırlatmasını yaptı. Ayfer Duran ise bu tespit üzerine "Ben onlara öleceksiniz demedim ki. Hayatlarınızdan eksilir dedim" yanıtını verdi.
EŞİNE KARŞI NEFRET DOLU
Ayfer Duran, canlı yayında eşinin sesini duyduğu anda fazlasıyla sinirlendi. Eşi Şaban Duran, 'Ben seni çok seviyorum' dediğinde nefret dolu karşılık veren Ayfer Duran, 'ben seni sevmiyorum, ahirette de affetmeyeceğim' karşılığını verdi ve şunları söyledi:
"Beni akıl hastanesine bile yatırmaya kalktılar. Ben doğruları söyledim diye niye bunları yaptılar. (Eşine) Şu an sana bakmak istemiyorum. (Eşi ben seni seviyorum deyince) Sevseydin benim çocuklarımın yanında olurdun. Suratıma attığın tokatı hala unutamıyorum. Benim çocuklarım ondan korkuyordu. Senin yaptıklarından çocukların psikolojileri bozuldu. Seni hiç affetmeyeceğim. Ahirette de affetmeyeceğim."