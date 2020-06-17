Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti! Ayfer Duran eşinin ne zaman öleceğini...

"Beni akıl hastanesine bile yatırmaya kalktılar. Ben doğruları söyledim diye niye bunları yaptılar. (Eşine) Şu an sana bakmak istemiyorum. (Eşi ben seni seviyorum deyince) Sevseydin benim çocuklarımın yanında olurdun. Suratıma attığın tokatı hala unutamıyorum. Benim çocuklarım ondan korkuyordu. Senin yaptıklarından çocukların psikolojileri bozuldu. Seni hiç affetmeyeceğim. Ahirette de affetmeyeceğim."