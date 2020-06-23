Geçen hafta yayınlanan bölümüyle heyecanın dozunu artıran Kuruluş Osman dizisi yine aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta dizide yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölüm fragmanında "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" diyen Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Kayıların kaleyi ele geçirip Sofia derdest ettiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?