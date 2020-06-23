2019 yılında TV 8'de heyecanla takip edilen MasterChef yarışmasının yeni sezon tarihi merak ediliyor. Geçen yıl büyük finalde Cemre ve Alican karşı karşıya geldi ve şefler tarafından yapılan puanlama sonucunda Cemre Uyanık Masterchef 2019 şampiyonu oldu. Gözler şimdi "MasterChef 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, MasterChef başvurusu nereden yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacakların, kendilerini, yeteneklerini, tecrübelerini ve kişisel özelliklerini anlatan video çekmesi ve MasterChef adlı yarışma programına başvurunun aşağıdaki linkten yapılması gerekmektedir.

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