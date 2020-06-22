Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! Görgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 11 ay sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın cinayetini itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 22 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Sinop'taki şüpheli yangın! Hamile olduğunu neden söylemedi? Bir garip şakalar! Sinop yangınındaki kayıp 3 kişiye ne oldu? Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor?

ATV CANLI YAYIN

56 yaşındaki Sadeli Gül Hanım 7 aydır kayıp olarak aranıyordu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sadeli Gül Hanım'ı bir tarlada saklanırken buldu.