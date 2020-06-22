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    • 22.06.2020 11:10
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Ayşe Altuntaş gelişmesi! Katil, itirafının ardından...

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 11 ay sonra gelen Ayşe Altuntaş cinayeti itirafının ardından Mehmet Taşdelen, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Katil zanlısı itirafın ardından Ayşe Altuntaş'ın cesedini gömdüğü yeri göstermişti. İşte 22 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! Görgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 11 ay sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın cinayetini itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 22 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Sinop'taki şüpheli yangın! Hamile olduğunu neden söylemedi? Bir garip şakalar! Sinop yangınındaki kayıp 3 kişiye ne oldu? Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor?

    ATV CANLI YAYIN

    56 yaşındaki Sadeli Gül Hanım 7 aydır kayıp olarak aranıyordu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sadeli Gül Hanım'ı bir tarlada saklanırken buldu.

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Son dakika Ayşe Altuntaş gelişmesi! Katil, itirafının ardından...
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