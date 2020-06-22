"İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI"

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın ilk günlerde adının aşk iddialarına karıştığı diğer Survivor yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düştü. Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.

Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi.