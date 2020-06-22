Survivor bireysel dokunulmazlık sonrasında eleme adayını belirlemek üzere toplanan ada konseyine Sercan ve Nisa damga vurdu. Her şey Sercan'ın Nisa'nın adını söylemesiyle başladı ve Nisa bunu beklediği, intikamını almak için böyle bir şey yaptığına dikkat çekti. Bunun üzerine yeni fragmanda Sercan'ın da eteğindeki taşları döktüğü görülüyor. Elimde notlar var derken neyi kastetti? Survivor Nisa ve Sercan arasında dün ve daha önceden yaşananları haberimizde derledik.
"İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI"
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın ilk günlerde adının aşk iddialarına karıştığı diğer Survivor yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düştü. Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.
Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi.
"BEN BANA GELEN NOTLARI HİÇ AÇMADIM"
Yeni fragmanda Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini döktü. Yıldırım, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.
Bu akşamki konseyde ise Survivor Sercan :"Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." Sözleri ile herkesi şoke ederken eleme adayı olarak Nisa'yı göstermesi izleyenleri ekranlara kilitledi.
SURVİVOR NİSA VE SERCAN OLAYI NASIL BAŞLAMIŞTI?
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI