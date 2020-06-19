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    • 19.06.2020 10:08
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    • 19.06.2020 10:08
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    ATV CANLI YAYIN 19 HAZİRAN 2020 - yangınında son durum ne? bulundu mu?

    canlı yayında izleyicileri şaşırtacak son dakika gelişmeleri yaşanacak... Müge Anlı'da bugün (19 Haziran Cuma 2020) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 'ta yanan evdeki 3 kişi nerede? Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu (4) ile eşinin anneannesi 'a (105) ne oldu?   bulundu mu? Kaybının üzerinden 334 gün geçti! Ayşe Altuntaş cinayetinde baş şüpheli Mehmet Taşdelen, gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Hepsi ve daha fazlası 19 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında...

    Müge Anlı ile Tatlı Sert | CANLI YAYIN

    en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! Görgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 334 gün sonra 4 çocuk annesi bulundu mu?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI

    YANAN EVDEKİ 3 KİŞİYE NE OLDU?

    'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu (4) ile eşinin anneannesi 'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. 'nın eşi kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.

    Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI 19 HAZİRAN 2020 - Sinop yangınında son durum ne? Ayşe Altuntaş bulundu mu?
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