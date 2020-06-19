Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! Görgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 334 gün sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş bulundu mu?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI

YANAN EVDEKİ 3 KİŞİYE NE OLDU?

Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.



Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?