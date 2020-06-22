SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE SERCAN-NİSA ARASINDA GERİLİM!

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın ilk günlerde adının aşk iddialarına karıştığı diğer Survivor yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düştü. Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.

Survivor Sercan :"Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." Sözleri ile herkesi şoke ederken eleme adayı olarak Nisa'yı göstermesi izleyenleri ekranlara kilitledi.

Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…

Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi. Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini döktü. Yıldırım, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI