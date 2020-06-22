Her akşam izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2020 yarışmasında en önemli oyun olan bireysel dokunulmazlığı kazanan hangi yarışmacı oldu? Kendi yerini garantilerken adaya belki de adaya veda edecek kişiyi söyleyecek olan bireysel dokunulmazlık sahini kimdi? Heyecanın yanı sıra gergin anların da yaşandığı hem parkur hem de ada konseyinde neler oldu? Survivor ikinci eleme adayı olarak kim belirlendi? İlk eleme adayı Evrim ile diğer yarışmacılar arasında neler yaşandı?
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik'i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE SERCAN-NİSA ARASINDA GERİLİM!
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın ilk günlerde adının aşk iddialarına karıştığı diğer Survivor yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düştü. Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.
Survivor Sercan :"Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." Sözleri ile herkesi şoke ederken eleme adayı olarak Nisa'yı göstermesi izleyenleri ekranlara kilitledi.
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…
Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi. Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini döktü. Yıldırım, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI