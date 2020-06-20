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    • 20.06.2020 07:54
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    Ünlü sanatçı ’nun izmir'deki kaçak havuzu apar topar dolduruldu!

    Son dakika haberi... Ünlü sanatçı ’nun ’daki lüks villasında mührü kırılarak tamamlanan ruhsatsız havuzu, yapılan haberlerin ardından kumla kapanarak hazır çimle örtüldü! Havuzu çevreleyen beton blokların ise tam olarak yıkılmadığı dikkatlerden kaçmadı. , geçen yıl yine şikayet üzerine villaya gidildiğini, yüzme havuzunun ruhsatsız olduğu için 21 Haziran 2019'da mühürlendiğini açıkladı. Ancak belediyenin havuzu sadece mühürlemenin ve para cezası kesmenin ötesine geçmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

    Sezen Aksu’nun kaçak havuzu apar topar dolduruldu!

    Türkiye'de kaçak villa ve çiftlik evleriyle gündeme gelen , , ve 'a, son olarak ünlü şarkıcı ve besteci da eklendi. Aksu'nun 50 metrelik boru aracılığıyla deniz suyu çektiği havuzunun kaçak olduğu tespit edildi. Yeni Asır'ın, ruhsatsız havuzu gündeme taşıyan ısrarlı yayıncılığının ardından, kaçak havuz apar topar dolduruldu. Aksu'nun havuzunun içi çakıl taşı ve kumla kaplanarak üzerine çim örtüldüğü gözlenirken, havuzu çevreleyen beton blokların ise tam olarak yıkılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda lüks villası bulunan Sezen Aksu'nun, geçen yıl mühürlenen havuz inşaatını usulsüzce tamamladığı ve havuzdan denizin içine 50 metrelik boru döşettiği ortaya çıktı. Vatandaşların şikayeti üzerine lüks villaya giden , Kıyı Kanunu kapsamında durumu polise haber verdi. Bu sırada Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

    BELEDİYE SUSMAYI SEÇTİ
    İncelemede 50 metrelik boruyla denizden kaçak havuza deniz suyu çekilip boşaltıldığı belirlendi. Karaburun Belediyesi, geçen yıl yine şikayet üzerine villaya gidildiğini, yüzme havuzunun ruhsatsız olduğu için 21 Haziran 2019'da mühürlendiğini açıkladı. Ancak belediyenin havuzu sadece mühürlemenin ve para cezası kesmenin ötesine geçmemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirirken, bugüne kadar yıkım işlemi gerçekleştirilmeyen kaçak havuzla ilgili bilgi istedi. Ünlü sanatçının daha önce mühürlenen ve mührün kırılarak inşaatına devam ettiği tespit edilen ruhsatsız havuzu için bir yıkım kararının olup olmadığı konusunda Karaburun Belediyesi ise susmayı tercih etti. Kaçak olmasına rağmen 1 yıldır hiç dokunulmayan ve bu da yetmezmiş gibi 50 metrelik boruyla içine deniz suyu pompalanan havuzla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

    BETON BLOKLAR DURUYOR
    Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı ve ısrarla takibini yaptığı kaçak havuzun birileri tarafından apar topar doldurulduğu görüldü. Çakıl taşları ve kumla kapatıldığı tahmin edilen kaçak havuzun üzeri de hazır çimle örtüldü. Havuzun etrafını çeviren beton blokların ise halen yerinde durduğu gözlendi.

    METİN BURMALI/YENİ ASIR

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