Yılmaz Özdil'in takipçileri, Sözcü'deki köşesini mercek altına aldı. Bir ayda kaleme aldığı 15 yazıyı, eski makalelerden kopyaladığı anlaşıldı.
Okurlar çıldırdı:
Kopyala Yılmaz, seninleyiz
Yutturmacada üstüne yok
Adamın kitlesi var abi
Kitap yapıp 2500'e satar
Önce 2 bin 500 TL'ye kitap sattı.
Sonra hortumladığı paralarla kaçak villa yaptırdı.
Şimdi de eski yazılarıyla milleti kandırdı.
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni bir skandala imza attı... Bugüne kadar Atatürk'ün ismini kullanarak prim yapan Özdil'in, son bir ayda kaleme aldığı 15 yazısını eski makalelerinden kopyaladığı anlaşıldı. Yazılarda, aynı olan bölümlerin eski makalelerden alındığına dair bir bilginin paylaşılmaması da dikkatlerden kaçmadı. Bu durumu, Özdil'in okurları ortaya çıkardı. Skandal olay sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil'e tepki yağdı.
İŞTE YENİYMİŞ GİBİ YUTTURDUĞU YAZILAR
"Enis Berberoğlu" 6 Haziran 2020 - "Maltepe" 17 Haziran 2017
"Elon Musk" 2 Haziran 2020-"NASA da kim oluyor!" 6 Nisan 2016- "Steve Jobs bebekken" 7 Ekim 2011
"Kuzuların sessizliği Kuzu'nun itirafı" 31 Mayıs 2020 - Themis 11 Temmuz 2017- "Mıntıka themisliği" 11 Ekim 2013
"İzzet sahibi, karaların ve denizlerin hakimi" 29 Mayıs 2020- "1453" 29 Mayıs 2016
Twitter;
Tilkinin 40 masalı varmış, 40'ı da tavuk üzerine. Yılmaz'ın masalları da aynen öyle.
Kendi kendini imha etmiş.
Önce motosiklet fiyatına kitap sat. Sonra milleti kandır ohh ne güzel iş.
Zaten Atatürkçülüğü de kopyala yapıştır.
Ben bu kadar kofti adam görmedim.
Bu sefer de kendinden çalmış!
Bu nasıl bir rezilliktir ya.
Konu Yılmaz Özdil olunca hiç şaşırmıyorum!
Halkçı, solcu, Atatürkçü geçinen sahte yazar.
Özdil'in Bodrum Bitez'deki deniz manzaralı villasının kaçak olduğu tespit edilmişti.