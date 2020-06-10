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Tilkinin 40 masalı varmış, 40'ı da tavuk üzerine. Yılmaz'ın masalları da aynen öyle.

Kendi kendini imha etmiş.

Önce motosiklet fiyatına kitap sat. Sonra milleti kandır ohh ne güzel iş.

Zaten Atatürkçülüğü de kopyala yapıştır.

Ben bu kadar kofti adam görmedim.

Bu sefer de kendinden çalmış!

Bu nasıl bir rezilliktir ya.

Konu Yılmaz Özdil olunca hiç şaşırmıyorum!

Halkçı, solcu, Atatürkçü geçinen sahte yazar.