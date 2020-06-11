Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Denize uzanan boru ve bağlantıları sökülürken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Karaburun Belediyesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun villasından denize atık bırakıldığı şikayeti üzerine inceleme yaptı.