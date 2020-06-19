Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle şu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları büyük bir heyecanla ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Programı takip edemeyenler ise 19 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9