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    • 19.06.2020 23:12
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    ? 19 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Heyecan dolu gelişmelerin pesi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dün akşam Elif ve Yasin yeni kaptanlar olarak takımlarını seçmişlerdir. Bugün kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödülün sahibi olmak için büyük bir çaba sarf etti. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle şu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları büyük bir heyecanla ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Programı takip edemeyenler ise 19 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 7

    SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

    KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM

    MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA

    SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.

    SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

    Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.

    SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

    Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 5

    MAVİ TAKIM: 10
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