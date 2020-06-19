Kanunlara göre, izinsiz bir çivi dahi çakılması yasak olan 10 bin 440 metrekare sit alanındaki araziye yapılan kaçak villaya dönemin CHP'li Çeşme Belediyesi yıllarca göz yumdu, yıkım kararını dahi uygulatmadı.



Soner Yalçın, İmar Barışı çıkınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı uygulamadan yararlanarak SİT alanındaki lüks villasını korumaya aldı. 1000 metrekare kapalı alana sahip olduğu öğrenilen 3 katlı 12 odalı lüks villa ile bahçesindeki 75 metrekare büyüklüğündeki havuz için yapı kullanım belgesi aldı. Yalçın'ın yaptığı kaçak villa ile ilgili bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yalçın'ın Çeşme Ovacık'taki kaçak villası ile ilgili soruşturma başlattı.