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    • 15.06.2020 16:52
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    ATV ! gelişmeleri: Nikaha 24 saat kala Ezgi...

    Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün (15 Haziran 2020 Pazartesi) neler oluyor? gelişmeleri... Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. Hasan Hüseyin Bey kızı Ezgi'nin yanında olacak mı? Baba - kız arasındaki küslük bitecek mi? Hasan Hüseyin Bey'in çok konuşulacak büyük hamlesi! Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Hepsi ve daha fazlası 15 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Hasan Hüseyin Bey kızı Ezgi'nin yanında olacak mı? Baba - kız arasındaki küslük bitecek mi? Hasan Hüseyin Bey'in çok konuşulacak büyük hamlesi! Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Aylardır anne - babasının hiçbir haber alamadığı Dilara Gürbüz'ü Esra Erol buldu! Bugün büyük gün! Dilara anne - babasıyla Esra Erol'da buluşacak.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 15 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Ezgi'nin gözyaşları içinde haykırışı yürek sızlattı! Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturabilecek mi? Yayın bitti, Ezgi'nin annesi Elif Hanım'ın öfkesi dinmedi! O konuştu, yer yerinden oynadı! Hasan Hüseyin Bey kızı Ezgi'nin yanında olacak mı? Baba - kız arasındaki küslük bitecek mi? Hasan Hüseyin Bey'in çok konuşulacak büyük hamlesi! Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala neler yaşandı?

    ATV CANLI YAYIN

    "Gelinim Sevcan Sarı evi terk etti sevgilisine kaçtı, oğlum Ümir Sarı da 1 ay sonra önce ortadan kayboldu" dedi. Hanife teyzenin büyük dramı milyonları gözyaşlarına boğacak! 2 torunuyla baş başa kalan Hanife Sarı'nın oğluna çağrısı yanıt bulacak mı?

    Türkiye bu kaçışı konuşacak! O görüntüler herkesi şoke edecek! "Karım Ayfer 3 çocuğumu da alıp kaçtı" diyen Şaban Duran'ın büyük şüphesi! Hepsi ve daha fazlası 15 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Haberler Magazin ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri: Nikaha 24 saat kala Ezgi...
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