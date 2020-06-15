Hasan Hüseyin Bey kızı Ezgi'nin yanında olacak mı? Baba - kız arasındaki küslük bitecek mi? Hasan Hüseyin Bey'in çok konuşulacak büyük hamlesi! Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Aylardır anne - babasının hiçbir haber alamadığı Dilara Gürbüz'ü Esra Erol buldu! Bugün büyük gün! Dilara anne - babasıyla Esra Erol'da buluşacak.

ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 15 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Ezgi'nin gözyaşları içinde haykırışı yürek sızlattı! Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturabilecek mi? Yayın bitti, Ezgi'nin annesi Elif Hanım'ın öfkesi dinmedi! O konuştu, yer yerinden oynadı! Hasan Hüseyin Bey kızı Ezgi'nin yanında olacak mı? Baba - kız arasındaki küslük bitecek mi? Hasan Hüseyin Bey'in çok konuşulacak büyük hamlesi! Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala neler yaşandı?

ATV CANLI YAYIN

"Gelinim Sevcan Sarı evi terk etti sevgilisine kaçtı, oğlum Ümir Sarı da 1 ay sonra önce ortadan kayboldu" dedi. Hanife teyzenin büyük dramı milyonları gözyaşlarına boğacak! 2 torunuyla baş başa kalan Hanife Sarı'nın oğluna çağrısı yanıt bulacak mı?

Türkiye bu kaçışı konuşacak! O görüntüler herkesi şoke edecek! "Karım Ayfer 3 çocuğumu da alıp kaçtı" diyen Şaban Duran'ın büyük şüphesi! Hepsi ve daha fazlası 15 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!