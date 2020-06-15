Show TV'nin hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması jüri üyelerini değiştirerek izleyicileri şaşırttı. Kuaförüm Sensin jüri koltuğuna Diva Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç oturuyor. Seçkin Süngüç'ün hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Yıllardır alanında deneyimli olan Seçkin Süngüç hakkındaki bilgileri derledik.

SEÇKİN SÜNGÜÇ KİMDİR?



Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç 14 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

15 yıldır sektörde olan Seçkin Süngüç, Türk isimlerin yanı sıra Bar Rafaeli, Jessica Stam gibi dünyaca ünlü yabancı modellerle de çalıştı.

Seçkin Süngüç ilk kez İstanbul/Taksim MAC Pro mağazasında make-up dünyasına adım attı. Burada ki 5 yıllık tecrübesinde make-up artist, event team makeup görev aldı. İstanbul Fashion Week, Fashionable, editoryal çekimler, imaj çekimleri, dergi, defile, klip, reklam ve katalog çekimleri sırasında birçok yerli ve yabancı ünlü isimle tanıştı.

Bir röportajında çocukluğundan bu yana müzikle ilgili olduğunu ifade eden Seçkin Süngüç, 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli ile müzik hayatına da giriş yaptı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı yer almış ve sanatçı Simge de klipte yer aldı.



KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.