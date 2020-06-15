Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü’! ‘En büyük ödül Allah yoluna girmek’

"EN BÜYÜK ÖDÜL ALLAH YOLUNA GİRMEK"

Törende "Sınırsız İyilik Ödülü" verilen Gamze Özçelik ise şunları kaydetti: "Öncelikle böyle durumlarda çok mahcup olduğumu bilmenizi isterim. Çünkü zaten en büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmektir. Sizin bu ödülünüzü de her gördüğümüzde, inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı ya da bir dört duvar arasında hanesi olmasına, sevgi ve şefkat bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağız."