Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor? Sosyal medyadan tanıştı! Evlenmek istediği sevgilisi evli çıktı! Bir garip dolandırma hikayesi! Sevda Kalburcu Müge Anlı stüdyosuna gidiyorum diye yola çıktı bir daha haber alınamadı. En son Tuzla'da görülen 23 yaşındaki Sevda Kalburcu nerede?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 15 HAZİRAN 2020 CUMA - TIKLA

Sinop'taki esrarengiz yangın, bitmeyen seçim kavgası! Kayıp 3 kişiye ne oldu? Bir anda kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı. Telefon sinyali bulundu en son nerede kesildi? Levent Karaduman'a ne oldu? Sevda Kalburcu Müge Anlı stüdyosuna gidiyorum diye yola çıktı bir daha haber alınamadı. En son Tuzla'da görülen 23 yaşındaki Sevda Kalburcu 8 gün sonra bulundu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi altına alındı.

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Müge Anlı canlı yayınında bugün, (15 Haziran 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. 22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya Ailesi'ne ait ahşap ev kül olmuştu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etti. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?

Sinop'ta çıkan yangın kasıtlı olarak mı çıkarıldı?

Kundaklama, intikam ve gözdağı iddialarının konuşulduğu olayla ilgili öne çıkan bir ihtimalde muhtarlık rekabetiydi. Köyde yapılan muhtarlık seçimlerinin sert geçtiği Şaban Bey'in bu uğurda kardeşine bile düşman olduğu biliniyordu. Cevdet Bey'in kardeşinin tarlasının yakılması kafalarda soru işareti bıraktı. Muhtar Cevdet Yıldız, Nurten Özkaya'nın yeğeni Ramazan Kaya tarafından kaçırdığı iddialarını yalanladı. Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömüldüğü yönündeydi. Tartışmaların alevlendiği, suçlamaların havada uçuştuğu yayında muhtar adayı Şaban Özcan'ın "evi yaktığımızda" sözü dikkat çekti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal'ın o yangından çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal'ın, oğlu Ramazan'ı Almanya'ya gönderdiği yönündeydi. Nurten Özkaya'nın ise 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.