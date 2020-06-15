TV8'in sevilen yarışması Survivor dokunulmazlık oyunu kırmızı ve mavi takım arasında oynandı ve nefesler tutularak izlendi. Elif sakatlığından dolayı yoktu ve mavi takım eksik yarışmacı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Her iki takım da içlerinden biri gitmesin diye çok çabaladı. Peki Survivor Elif yarışmaya devam edebilecek mi yoksa diskalifiye mi oldu, Acun Ilıcalı nasıl bir açıklama yaptı? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık kimin oldu, 2.eleme adayı kim çıktı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Son kez Kırmızı ve Mavi olarak ikiye ayrılan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Mavi takım, bunu kazanmak için adeta varını yoğunu ortaya koydu. Rekabetin en üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyununda, Kırmızı takım, dünün ardından bugün de Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8 skorla Kırmızı takım kazandı. Böylelikle, Mavi takım, haftanın ikinci en önemli oyununu da kaybetmiş oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?



İlk dokunulmazlığı kaybettikleri için Mavi takımdan Ardahan eleme potasına giren ilk isim olmuştu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı da Mavi takımdan çıktı; ancak oylama yapılmadı. Zira, Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Mavi takım yarışmacıları olan Ardahan, Evrim, Yasin ve Sercan eleme adayı oldu. Bilindiği gibi, toplamda dört eleme adayının bulunması gerekiyor. Mavi takımda da Elif, bireysel dokunulmazlığın sahibi durumunda. Bu yüzden, Elif haricindeki yarışmacılar eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Dün akşamki Survivor dokunulmazlık oyununda havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız."

SURVİVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı, Survivor Elif'in mr sonuçları ve raporlarının Doktor Metin Kuş tarafından İstanbul'da uygun gördüğü doktorlarla paylaşıldığını açıkladı. Elif hakkında doktorların karar verdiklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Doktor Metin Kuş sonuçları aldı. Sakatlık boyunda olduğu için doktorlar her detaya baktı. Elif'in durumu iyi ve Survivor'a devam edebilecek. Yarın kendisini yanınıza yollayacağız. Mavi takım yarışmacısı Elif yarınki oyunda oynayabilecek durum. Kendisine büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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