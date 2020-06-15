Pek çok dizide yer alan Ezgi Eyüboğlu özellikle Adı Mutluluk, Hürrem Sultan dizilerindeki rolleri ile hafızalara kazınmıştı. Ezgi Eyüboğlu Adı Mutluluk dizisinde başrol oynadığı Kaan Yıldırımla evlenerek 3 yıl evli kaldıktan sonra geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Şimdi ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun hayatına dair merak edilen tüm bilgileri derledik.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?



Ezgi Eyüboğlu, 15 haziran 1988'de İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası bankacı, annesi kimya öğretmenidir. İstanbul Üniversitesiİktisat Bölümü'nü bitirdi. Üzerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk master'ı yaptı. Üniversitede okulun tiyatro kulübüne girdi. Aynı zamanda da ajansa kaydoldu.

2007 yılından beri defile ve organizasyonlarda modellik ve dizi filmler gibi işlerle profesyonel yaşama adımını attı.

Ezgi Eyüboğlu, 2012yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Aybige Hatun rolünü üstlendi.

Ezgi Eyüboğlu, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım,Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide ada karakterini oynamaktadır.





2014 yılında İbrahim Kendirci ile birlikte "Ayrılık" adlı iki kişilik tiyatro oyununda rol aldı.

2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Kaan Yıldırım ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.



Tiyatro :

2014 – Ayrılık, yazarı: Behiç Ak sahne; Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Adı Mutluluk Adı Mutluluk (Kumsal) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Ada) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (TV Dizisi )

2013-2014 - İntikam (TV Dizisi )

2012 - Yalan Dünya - 27. bölüm (TV Dizisi )

2012 - Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi )

2011 - Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi )

2011 - Kutsal Damacana: Dracoola

2011 - Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi )

2010 - Ateşe Yürümek

2008 - Arka Sokaklar (TV Dizisi )

2007 - Senin Uğruna (TV Dizisi )