Sinop'taki esrarengiz yangın, bitmeyen seçim kavgası! Kayıp 3 kişiye ne oldu? Bir anda kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı. Telefon sinyali bulundu en son nerede kesildi? Levent Karaduman'a ne oldu? Sevda Kalburcu Müge Anlı stüdyosuna gidiyorum diye yola çıktı bir daha haber alınamadı. En son Tuzla'da görülen 23 yaşındaki Sevda Kalburcu nerede?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 12 HAZİRAN 2020 CUMA - TIKLA

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (12 Haziran 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? 2013 yılından bu yana kayıp br adam, şüphelerin odağındaki kayıp bir kuzen, acılı bir anne, dikkat çeken ayrıntılar... Levent Karaduman'ın şüpheli kaybında şoke eden gelişmeler...

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Levent Karaduman'ın yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli'deki şüpheli kayıp dosyası az sonra Müge Anlı'da! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.