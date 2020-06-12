Ekranların yakışıklı yüzü Kaan Yıldırım şu sıralar aşk sarhoşu. O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. O günden bu yana ikilinin sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor. Gündemde Kaan Yıldırım kimdir, Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım hangi dizilerde oynadı gibi sorgulamalar ise yapılmaya devam ediyor. İşte merak edilenler…