Ekranların yakışıklı yüzü Kaan Yıldırım şu sıralar aşk sarhoşu. O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. O günden bu yana ikilinin sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor. Gündemde Kaan Yıldırım kimdir, Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım hangi dizilerde oynadı gibi sorgulamalar ise yapılmaya devam ediyor. İşte merak edilenler…
KAAN YILDIRIM KİMDİR?
Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere'de Londra Brunel Ü. Pazarlama Bölümünden mezun oldu.
Kaan Yıldırım, Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. "Ulan İstanbul" adlı dizide Ferdi karakterini canlandırmaktadır. Kaan Yıldırım daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp Dizisinde rol aldı. Kaan Yıldırım, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.
2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Kalbim Yangın Yeri (Volkan) (TV Dizisi)
2015 - Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)
2014 - Ulan İstanbul (Ferdi)(TV Dizisi)
2013 - Kayıp (Kadir)(TV Dizisi)
Yapımcı:
2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)
2014 - Ümmü Sibyan: Zifir Ümmü Sibyan: Zifir (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi)