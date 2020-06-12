Survivor 2020 kırmızı ve takım takım yarışmacıları canla başla mücadele vererek erzak oyununu almaya çalıştı. Zorlu parkurda düşe kalka ilerleyen yarışmacılar izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. 11 Haziran Survivor erzak ödülünü tek bir takım kazandı, diğeri ise ödüle veda etti. Sonrasında Survivor Anlat Bakalım oyunu oynandı ve yarışmacılar eğlenceli anlar yaşayarak stres attı. Survivor 2020'de Yunus Emre'nin gittiği ada konseyinde de önemli olaylar yaşanmıştı. Survivor Nisa ve Sercan konuşması gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı, peki ikili arasında neler yaşandı?
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele yaşandı.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 4
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 5-0 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu. Takımlar şu şekilde oluştu;
KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ
MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR NİSA ADA KONSEYİNE DAMGA VURDU!
Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi. Kaptanlar Cemal Can ve Ardahan oldu. Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulundu. Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sordu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' oldu. Sercan Yıldırım da bu esnada 'Sormadan al' diyerek Ardahan'ı ikna etmeye çalıştı.
SURVİVOR NİSA SERCAN KONUŞMASI
Survivor 2020'de birkaç ay önce açık arttırma oyunu oynamış ve ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ikiliyle ilgili olarak 'Sercan'dan bir ilgi var, Nisa'dan henüz bir şey göremedik' açıklamasını yaptı.
Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.