SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele yaşandı.



KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 4



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da dün akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 5-0 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu.



SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?



Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu. Takımlar şu şekilde oluştu;



KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM