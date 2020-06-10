ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Nikah gecesi müstakbel eşinin hamile olduğunu öğrenmişti! Şok gelişme

Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturabilecek mi? Günler sonra Ezgi'nin yüzünü güldürecek sürpriz haber! Yayın bitti, Ezgi'nin annesi Elif Hanım'ın öfkesi dinmedi! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Elif Hanım'dan kızları Ezgi ile ilgili şoke edecek itiraf! Emrah konuştu herkes şoke oldu! "Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah gecesi öğrendim" dedi. Bugün yüzleşme vakti! Karı - koca 1.5 ay sonra karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki kızı Meryem Doğan'dan haber alamayan babanın acı dolu sözleri! Esra Erol Meryem'i buldu. Peki, Meryem sözünü tutup stüdyoya gelecek mi?

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA

"Hüseyin isimli şahıs 20 yaşındaki kızım Ezgi Dikilitaş'ı kaçırdı" dedi ortalık karıştı. Ezgi ve annesi Elif, Esra Erol'da canlı yayınında hesaplaştı, yaşananlar şoke etti! Hüseyin'in son sözü Ezgi'nin anne - babasını çileden çıkardı! Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturabilecek mi? Günler sonra Ezgi'nin yüzünü güldürecek sürpriz haber ne? Anne Elif Hanım'dan kızı Ezgi hakkında şok itiraf!

ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. 10 Haziran Çarşamba günü Atv canlı yayınında büyük yüzleşme! Sibel Çetin ve iddialarıyla şoke eden Hüseyin Bey günler sonra karşı karşıya gelecek! "Karım Sibel'in dünyaya getirdiği çocuğun babasını arıyorum" diyen Emrah Bey'den şoke eden sözler! Amcasının kızı Sibel Çetin ile sosyal medya üzerinden yazışmaya başlayan Emrah Bey, 1 yıl sonra evlenme kararı aldığı Sibel Çetin'in 8 aylık hamile olduğunu nikah gecesi öğrendiğini ileri sürdü. Eşinin evden kaçtığını belirten Emrah Bey, Esra Erol'da canlı yayınında eşi Sibel ile babasının kendisini kandırdığını ifade etti.