Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi'yi kim oynayacak? Sorusu sonunda yanıtını buldu. Yeşilçam'ın emektarlarından Ediz Hun Kuruluş Osman'a geldi ve dizinin fenomenleri bu habere çok sevinerek daha da heyecanlandı. ATV'de Çarşamba akşamları ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizinin güçlü kadrosuna Ediz Hun da katılarak izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki tarihte Ertuğrul Bey kimdir? Ayrıca Ediz Hun'un da hayatına dair merak edilenleri derledik.
"ERTUĞRUL GAZİ'NİN YAŞLILIĞINI CANLANDIRACAK"
Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.
EDİZ HUN KİMDİR?
1940 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, Yeşilçam'ın emektarlarından Ediz Hun İstanbul doğumludur. Cihangir'de Neşvet ve Adnan çiftinin evladı olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Ediz Hun baba tarafından aslen Çerkes, anne tarafından ise aslen Rumeli (Macaristan) göçmeni'dir. İlk oyunculuk deneyimini Genç Kızlar isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Ediz Hun daha öncesinde Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılmış ve fiziği, karizması, yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1970'li yıllarda erotik filmlerin büyük rağbet görmesi ve piyasayı ele geçirmesiyle sinema sektöründen uzaklaşarak bu projelerde yer almamıştır. Toplam 12 yılda 130 filmde yer alan usta oyuncu Ediz Hun ilk evliliğini 1973 yılında Hostes Berna Hanım ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden 1974 doğumlu Bengü isminde bir kızı, 1981 doğumlu Burak isminde de bir oğlu vardır.
ERTUĞRUL BEY KİMDİR?
Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198 – Eylül 1281,Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.
Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır.
Enveri'nin Düsturnamesi ve Tavki'i Mehmet Paşa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları da bunu ifade eder. Ayrıca arkeologlar tarafından yakın dönemde bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" yazısının darp edildiği bir sikke de bu görüşü teyit etmektedir.
Müneccimbaşı Derviş Ahmet'in yazdığı Câmiü'd-Devle adlı kitapta şu ifadeler bulunmaktadır: Kayı Boyu, Ankara civarında bulunan Karacadağ'a geldikleri sırada reisleri Kayı Alp idi. Daha sonra Çağbalık'a geldiler. Burada Kayı Alp öldü. Yerine Sarkuk Alp geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahöyük'de öldü. Bunun yerine Gök Alp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine Gündüz Alp geçerek Kayıları uç taraflarına yerleştirdi. Bu da Söğüt civarında öldü. Yerine oğlu Ertuğrul kabilesinin reisi oldu... Ancak Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu hala kesin olmadığından bugün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'dır.
Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıldığından, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a saygı ifadesi olarak bazı tarih kayıtlarında Osmanlıların Atası Süleyman Şah'tır yazılmıştır.
Ertuğrul Gazi'nin eşi Hayme Hatun'dur. Boy içerisinde Hayme Ana deniliyordu. İç Anadolu'daki Haymana Yöresinin adı ondan gelmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı: Saru Batu Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey. Üçüncü oğluna öncelikle Otman adını vermiştir. Daha sonra İslam Dünyası'yla ilişkileri geliştirmek için Otman, Osman Bey olarak anılmaya başlamıştır.
Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad, yerleşmesi için kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresini vermiştir. Sonradan, daha batıdaki Söğüt ve çevresi de Ertuğrul Gazi ve aşiretine verilmiştir.