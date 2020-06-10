Hafta içi TV8'de 12:30'da yayınlanan Doya Doya Moda'da her gün jüriler tarafından puanlamalar yapılıyor. Günlük puanlamalar haftalık puanı belirliyor ve Cuma günleri en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Büyük finale az zaman kalmışken jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da 10 Haziran gün birincisi kim oldu? Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya kim veda etmişti?
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! (10 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Sündüz 12 puan alarak günün birincisi oldu.
Hanzade:4
Gamze:6
Zeynep:3
Emel:3
Su:6
Betül:10
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)
Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİSİ KEMAL DOĞULU KİMDİR?
Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.
Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı.
Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı. Bu sürecin ardından Kemal Doğulu birçok şarkıya imza atmıştır.