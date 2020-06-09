Türkiye onlar için ağladı! Günler sonra yüzleşme vakti! İki aile arasında uzlaşma sağlanabilecek mi? Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturacak mı? Esra Erol iki aileyi de stüdyoya davet etti. Atv canlı yayınında büyük yüzleşme! Akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! "15 yaşındaki kızım Sümeyye'yi kocam Kadir Akyol evlendirmek istiyor" dedi, eşi iddiaları yalanladı! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. 18 yaşındaki kızı Meryem Doğan'dan haber alamayan babanın acı dolu sözleri! "Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah günü öğrendim" dedi, herkes şoke oldu. Hepsi ve daha fazlası 9 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 9 HAZİRAN 2020 SALI - TIKLA

"Hüseyin isimli şahıs 20 yaşındaki kızım Ezgi Dikilitaş'ı kaçırdı" dedi ortalık karıştı. Ezgi ve annesi Elif, Esra Erol'da canlı yayınında hesaplaştı, yaşananlar şoke etti! Hüseyin'in son sözü Ezgi'nin anne - babasını çileden çıkardı! Ezgi'nin son kararı ailesinin rızasını alarak evlenmek oldu. Peki Hüseyin ve Ezgi'nin ailesi bu evliliğe onay verecek mi?

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"Karım Sibel'in dünyaya getirdiği çocuğun babasını arıyorum" diyen Emrah Bey'den şoke eden sözler! Amcasının kızı Sibel Çetin ile sosyal medya üzerinden yazışmaya başlayan Emrah Bey, 1 yıl sonra evlenme kararı aldığı Sibel Çetin'in 8 aylık hamile olduğunu nikah gecesi öğrendiğini ileri sürdü. Eşinin evden kaçtığını belirten Emrah Bey, Esra Erol'da canlı yayınında eşi Sibel ile babasının kendisini kandırdığını ifade etti.