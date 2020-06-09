Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman yarın akşam saat 20.00'de 25. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dündar Bey'in eşi ve oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu), Kayı Obası'na gelmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçti. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından Kuruluş Osman 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in Balgay'ı ele geçirmek için mücadele ettiği ve Noyan Subutay tarafından Kayı Obası'na baskın yapıldığı görülüyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.