



"O ZAMAN İSTİFANI YAZ"

Sabah'ın haberine göre Savcılık, 14 Mayıs'ta yapılan şikayetin ardından bir süre olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün İş Mahkemesi'ne havale etti.