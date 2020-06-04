Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu.
Genç adamın, bağlı olduğu güvenlik şirketi SECURİTAS ve Çamaşırhane Film'den şikayetçi olması üzerine olay, 2020/13288 numarasıyla ihbar olarak kayıtlara alındı.
"O ZAMAN İSTİFANI YAZ"
Sabah'ın haberine göre Savcılık, 14 Mayıs'ta yapılan şikayetin ardından bir süre olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün İş Mahkemesi'ne havale etti.
Ayrıca S.D.'nin Çamaşırhane Film'de görevi haricinde kedi bakım işlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Durumu bağlı olduğu şirkete anlatan S.D.'ye "O zaman istifanı yaz" denilerek mobbing uygulandı.