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    • 04.06.2020 08:16
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    "Koronavirüse yakalandı" diye çalışanını işten çıkaran ’ın tepki çeken hareketi ’nde!

    Ünlü komedyen 'ın, kardeşi ile birlikte kurduğu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işten çıkartılmıştı. Genç adamın şikayetçi olması üzerine Savcılık, olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün 'ne havale etti. işte Şahan Gökbakar'ın tepki çeken hareketine dair detaylar...



    Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu.



    Genç adamın, bağlı olduğu güvenlik şirketi SECURİTAS ve Çamaşırhane Film'den şikayetçi olması üzerine olay, 2020/13288 numarasıyla ihbar olarak kayıtlara alındı.



    "O ZAMAN İSTİFANI YAZ"
    Sabah'ın haberine göre Savcılık, 14 Mayıs'ta yapılan şikayetin ardından bir süre olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün İş Mahkemesi'ne havale etti.



    Ayrıca S.D.'nin Çamaşırhane Film'de görevi haricinde kedi bakım işlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.



    Durumu bağlı olduğu şirkete anlatan S.D.'ye "O zaman istifanı yaz" denilerek mobbing uygulandı.

    Haberler Magazin "Koronavirüse yakalandı" diye çalışanını işten çıkaran Şahan Gökbakar’ın tepki çeken hareketi İş Mahkemesi’nde!
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