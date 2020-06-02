



Nedenini anlayamayan genç adam şirket yetkililerinin, "Sen koronavirüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten de çıkarıldığını öğrenen S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. S.D. hem bağlı olduğu şirketten, hem de Çamaşırhane Film'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.