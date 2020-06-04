Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler takımları artık kırmızı ve mavi takım olarak mücadelesine devam edecek. Dünkü kaptanlık oyunlarını Sercan ve Cemal Can kazandı, dolayısıyla Survivor yeni takımlar 2020 belirleme şansı da onların oldu. Peki Survivor mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor? Survivor yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve yeni takımlarla ilk ödül oyunu oynandı.
SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Kırmızı Takım: Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre Ve Barış
Mavi Takım: Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan Ve Evrim
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI