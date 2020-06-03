Sosyal medyada her gün yargı dağıtan, insanları, kurumları en küçük olayda acımasızca eleştiren, her fırsatta vicdan edebiyatı yapan Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.; koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden oldu.

Günaydın'da yer alan habere göre; genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı. İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi.