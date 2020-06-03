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    • 04.06.2020 00:10
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    Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Resmen seçtiler! Yeni takımlar artık...

    Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu akşam takım kaptanları tarafından seçildi. Takımlar seçilmeden önce kıran kırana geçen bir kaptanlık mücadelesi yaşandı ve takım kaptanları Sercan ve Cemal Can oldu. Sercan kırmızı takım için ve Cemal Can ise kaptan olarak mavi takımda yarışacak arkadaşlarını seçti. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yeni dönem takımları...

    Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?

    Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu sorusunun yanıtı bugün yaşanan heyecanlı dakikaların ardından merak ediliyor. Survivor'da bu akşam kaptanlık oyununda kazanan isimler Sercan ve Cemal Can oldu. Yeni dönemde takımlar beşer kişi olarak ikiye ayrıldı. Sercan ve Cemal Can takımlarında yer alacak isimleri seçti. İşte yeni takımlar...

    SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

    KIRMIZI TAKIM: SERCAN, ELİF, BERKAN, YUNUS EMRE VE BARIŞ

    MAVİ TAKIM: CEMAL CAN, NİSA, YASİN, ARDAHAN VE EVRİM

    SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?

    Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.

    SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.

    GÖNÜLLÜLER: 10

    ÜNLÜLER: 8
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