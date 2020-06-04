Son dakika Esra Erol gelişmeleri Atv canlı yayınında! "Hüseyin isimli şahıs 20 yaşındaki kızım Ezgi Dikilitaş'ı kaçırdı" dedi ortalık karıştı. Bugün karar vakti! Ezgi'nin son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönecek yoksa Hüseyin ile yeni bir hayata mı başlayacak? 2.5 ay sonra Ezgi ve annesi Elif'in büyük hesaplaşması! Olay bitmiyor! Aylin'in Şaban'a son teklifi akıllara durgunluk verecek!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - TIKLA

Esra Erol, Neşe Hanım'ın 4 yaşındaki kızını kaçırdığını iddia eden Hakan Uçar'ı buldu. İhanete uğradı, şiddet gördü! Neşe Hanım'ın iddiasına göre kocası, iki evladını da aldı gitti. Hüseyin Türker çocukları annesine verecek mi? Çocuğu kaçırdığı gün neden ailesi ile birlikte apar topar taşındılar? Hakan Uçar 4 yaşındaki Eylül Su Uçar'ı alıp, eşinin yanına mı gitti? Hepsi ve daha fazlası 4 Haziran Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...