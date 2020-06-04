ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölümünde, Dündar Bey'in eşi ve oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu), Kayı Obası'na gelmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçti. Bölümün ardından izleyiciler büyük bir heyecanla Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.