ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölümünde, Dündar Bey'in eşi ve oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu), Kayı Obası'na gelmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçti. Bölümün ardından izleyiciler büyük bir heyecanla Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.
Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.
KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ
Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.
Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.
KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?
KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ
Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.
Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.