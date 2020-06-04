Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da yine güzel bir gün yaşandı. Haftanın dördüncü gününde Doya Doya Moda puanlama yapıldı ve günün birincisi belli oldu. Yarın haftanın finali yapılacak ve bir kişi yarışmaya devam edecek. 4 Haziran Doya Doya Moda yarışmacılarından Emel Başkan hakkında merak edilenleri de haberimizde derledik.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! (4 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Betül 10 puan ile birinci oldu.
Hanzade:5
Gamze:4
Melika:8
Sündüz:8
Emel:8
Su:3
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)
Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu. Kemal Doğulu bir sürpriz yaparak bugün kimsenin elenmeyeceğini söyledi.
DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.