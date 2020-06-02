SEDA SAYAN O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI

O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana 'O Ses'e devam mı?' diye soruldu. Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e, O Ses Türkiye bitti" dedi.