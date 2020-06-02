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    • 02.06.2020 12:02
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    , O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılan isim oldu! Veda pozuna ilk yorum Hadise'den geldi

    'nın O Ses Türkiye jüri üyelerinde değişikliğe gideceği açıklamasının ardından Murat Boz ile Hadise'den paylaşım gelmiş, akıllarda ise 'İki isimden birisi mi gidecek?' sorusu oluşmuştu. Ancak beklenen ayrılık cephesinden geldi. O Ses Türkiye'ye veda eden Seda Sayan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Seda Sayan'ın veda paylaşımına ilk yorum Hadise'den geldi.

    Seda'nın veda pozuna ilk yorum Hadise'den!

    Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin paylaşımları dikkat çekmeye başladı. Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından yarışmadan ayrılan isim Seda Sayan oldu.

    SEDA SAYAN O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI

    O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana 'O Ses'e devam mı?' diye soruldu. Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e, O Ses Türkiye bitti" dedi.

    SEDA'NIN VEDA POZU

    Seda Sayan'ın Instagram'dan yayınladığı veda pozuna ilk yorum Hadise'den geldi. Hadise, Seda Sayan'ın paylaşımına, "Sultanım" yorumunda bulundu.

    Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürilerinde değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk paylaşım Murat Boz, ardından da Hadise'den gelmişti.

    Hadise ise Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'O Ses Türkiye' stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Murat Boz Style" notunu yazdı.
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