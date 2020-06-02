Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin paylaşımları dikkat çekmeye başladı. Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından yarışmadan ayrılan isim Seda Sayan oldu.
SEDA SAYAN O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI
O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana 'O Ses'e devam mı?' diye soruldu. Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e, O Ses Türkiye bitti" dedi.
SEDA'NIN VEDA POZU
Seda Sayan'ın Instagram'dan yayınladığı veda pozuna ilk yorum Hadise'den geldi. Hadise, Seda Sayan'ın paylaşımına, "Sultanım" yorumunda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürilerinde değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk paylaşım Murat Boz, ardından da Hadise'den gelmişti.