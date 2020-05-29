Hadise'den O Ses Türkiye hayranlarını şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı duyurmuştu...
Hadise, Instagram'dan O Ses Türkiye paylaşımında bulundu, herkes yarışmaya veda ettiğini düşündü. Uzun yıllardır Acun Ilıcalı ile çalışan şarkıcı Hadise, Instagram'dan Murat Boz Style notuyla bir fotoğraf paylaştı. Akıllara tek bir soru geldi, 'Hadise O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?' Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye jüri üyelerinde değişikliğe gidileceğini belirtmişti. Hadise yalnızca bununla kalmadı, birlikte çalıştığı Acun Ilıcalı'nın yeni yaş gününü de sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak kutladı.
29.05.2020 14:13
- Son Güncelleme: 29.05.2020 14:52
Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'den gelen paylaşım dikkat çekti. Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı.
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.
Yakışıklı popçu, yarışmada çekilen bir fotoğrafı ile adeta ayrılık mesajı verdi. Güzel şarkıcı ise Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'O Ses Türkiye' stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Murat Boz Style" notunu yazdı.
DİĞER GALERİLER