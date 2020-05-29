Hadise'den O Ses Türkiye hayranlarını şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı duyurmuştu...

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'den gelen paylaşım dikkat çekti. Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

