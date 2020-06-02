Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Özlem bitti, hasret sona erdi. Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devame diyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyici karşısına çıkan başarılı televizyoncu bugün Atv canlı yayınında Halil Ergül cinayeti, Hatice Özkoçak cinayeti, ve 24 yaşındaki Rabia ile 16 yaşındaki Neriman'ın kaybını araştırıyor. 12 Mayıs'ta kaçırıldı, 16 yaşındaki Neriman'l ilgili sıcak gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, Hollanda'dan kesin dönüş yaptı! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın'ın yaşdıkları Müge Anlı canlı yayınında!
ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 2 HAZİRAN 2020 SALI - TIKLA
4 ay sonra ölü olarak bulunan Halil Ergül cinayetinde son dakika gelişmesi! Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişmeler az sonra Müge Anlı'da! Kızı cinayeti 11 yıl sonra öğrendi. Hatice Özkoçak'ı kim neden öldürdü? Çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! Gizli tanık az sonra ve ilk kez Müge Anlı canlı yayınında!
12 Mayıs'ta kaçırıldı, 16 yaşındaki Neriman'l ilgili sıcak gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, Hollanda'dan kesin dönüş yaptı! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın'ın yaşadıkları Atv Müge Anlı canlı yayınında!
Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.
Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.
Müge Anlı son dakika Halil Ergül gelişmesini aktardı. Erzincan'da kaybolan 61 yaşında ve bir ayağında aksaklığı bulunan Halil Ergül, 125 gün sonra ölü bulundu. Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili en çarpıcı detay ise ailesi 9 gün sonra kayıp başvurusunda bulunmasıydı.
Kayıp Ergül'ü arama çalışmaları sırasında Müge Anlı'nın, 'Karlar eriyecek ve bir çoban bulacak, bu cinayet böyle ortaya çıkacak. Bence bu bir cinayet' öngörüsü gerçek oldu. Halil Ergül, 30 Nisan'da bir çoban tarafından ölü olarak bulundu.
NERİMAN SILA GİRGİN BULUNDU
HALİL ERGÜL'ÜN CESEDİNİ BULAN ÇOBAN KONUŞTU
Halil Ergül'ün cesedini bulan çoban, gördüğü dehşeti anlattı. Sözlerine 'İlk önce cansız manken sandım' şeklinde başlayan çoban, merhum Ergül'ün ceset bütünlüğünün kısmen bozulduğunu ve sol tarafında kurşun yarasına benzeyen bir delik olduğunu ifade etti.
Müge Anlı'nın programına katılan Halil Ergül'ün kızı ve eşi epilepsi hastası olduğunu söyledikleri babalarının bulunması için yardım istedi. Fakat Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığı başta izleyenler olmak üzere Müge Anlı'yı da şüphelendirmişti. Üstelik eşi ve kızı Halil Ergül'ün kaybolmasının 9'uncu günü karakola haber vermişti. Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.
Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.