Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Özlem bitti, hasret sona erdi. Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devame diyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyici karşısına çıkan başarılı televizyoncu bugün Atv canlı yayınında Halil Ergül cinayeti, Hatice Özkoçak cinayeti, ve 24 yaşındaki Rabia ile 16 yaşındaki Neriman'ın kaybını araştırıyor. 12 Mayıs'ta kaçırıldı, 16 yaşındaki Neriman'l ilgili sıcak gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, Hollanda'dan kesin dönüş yaptı! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın'ın yaşdıkları Müge Anlı canlı yayınında!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 2 HAZİRAN 2020 SALI - TIKLA

4 ay sonra ölü olarak bulunan Halil Ergül cinayetinde son dakika gelişmesi! Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişmeler az sonra Müge Anlı'da! Kızı cinayeti 11 yıl sonra öğrendi. Hatice Özkoçak'ı kim neden öldürdü? Çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! Gizli tanık az sonra ve ilk kez Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

12 Mayıs'ta kaçırıldı, 16 yaşındaki Neriman'l ilgili sıcak gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, Hollanda'dan kesin dönüş yaptı! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın'ın yaşadıkları Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.