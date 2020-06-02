Süleyman Toplusoy kimdir? Ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy nereli, kaç yaşındaydı?

Süleyman Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy nereli kaç yaşındaydı? Roman Mağazaları'nın ortağı işadamı Süleyman Toplusoy geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bu sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Toplusoy hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabah 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Bağdat Caddesi'ndeki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyordu.
SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?
Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İpek Toplusoy ile evli olan ünlü işadamın 3 kızı bulunuyor.
Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy cemiyet hayatının ünlü isimlerinden birisi olarak tanınıyordu.
Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, bir davette tanıştığı eşi İpek Toplusoy'a ilk görüşte aşık olduğunu belirtmişti.