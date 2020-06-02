Süleyman Toplusoy kimdir? Ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy nereli, kaç yaşındaydı?

Süleyman Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy nereli kaç yaşındaydı? Roman Mağazaları'nın ortağı işadamı Süleyman Toplusoy geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bu sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Toplusoy hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Bağdat Caddesi'ndeki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyordu.