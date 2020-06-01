DOLAPTAKİ SIR POŞET

Kızlardan Canan annesini bir dedektif gibi takibe aldı. Onun her hareketini izleyen Canan, ilk delili de anne ve babasının birlikte yaşadığı evde buldu. Evdeki dolapta saklanmış bir poşet vardı. Poşetin içinde ne olduğunu merak ederek açmasıyla birlikte odayı yoğun bir koku kapladı. Nefesi daraltan kokuya neden olan poşetteki maddenin ne olduğunu araştırdığında korkunç bir sonuçla karşılaştı. Bu ilaç, zehirli tarım ilacıydı. Üstelik Ayşe Harman kocasını yeni kaybetmiş yaslı bir kadından beklenmeyen hareketlerde bulunuyordu.

Ayşe Harman eşinin ölümünden sonra evde bulunan araba, çiftlikte kullanılan araç gereç ve zeytinleri satmıştı. Ayrıca Ayşe Harman bir pastanede bir akrabası tarafından bir adamla görülmüştü. Bu adam Eda'nın, babası ölmeden önce annesinin telefonda mesajlaştığı A.K. idi. Eda annesine bu adamın kim olduğunu sorduğunda 'Sevgilim' cevabını almıştı. İki kız kardeş, babalarının anneleri tarafından öldürüldüğüne dair şüpheleri iyice artınca akrabaları ile birlikte Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na annelerinin babalarını zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Babalarından 17 yaş küçük olan annelerinin sevgilisinin de olduğunu iddia eden Eda ve Canan kardeşler, babalarını mal varlığı için öldüren annelerinin dolabında buldukları zehri de Cumhuriyet Savcılığı'na teslim etti. Manisa Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan bir ekip, Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili olayı detaylı olarak inceleyip çok yönlü bir soruşturma yürütmeye başladı.