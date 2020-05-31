Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı. Kızının yeni sevgilisi ile adı magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli'den herkesi şoke eden bir itiraf geldi. Saba Tümer'in canlı yayınına katılan Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" sorusuna "Tabii. Sevebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kalbim büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz." yanıtını verdi.