Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı. Kızının yeni sevgilisi ile adı magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli'den herkesi şoke eden bir itiraf geldi. Saba Tümer'in canlı yayınına katılan Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" sorusuna "Tabii. Sevebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kalbim büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz." yanıtını verdi.
'AŞIK DEĞİLİM AMA OLABİLİRİM'
Öte yandan Samyeli, "Ben her bahar aşık olurum. Şuan aşık değilim, ama olabilirim. Şarkıda söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim..." sözleriyle de dikkat çekti.
CEM YILMAZ'I AFFETMEK İÇİN...
47 yaşındaki Cem Yılmaz, 48 yaşındaki Defne Samyeli ile ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aldatıldığını magazin basınına itiraf eden Defne Samyeli 'Konduramamışım' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Defne Samyeli'nin başı derde girdi. Cem Yılmaz ile evleneceği beklenirken ayrılık yaşayan Samyeli, Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın hayatına girmesi ile ihanet iddialarına verdiği, "Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün" sözleri ile günlerce konuşulmuştu.
Geçtiğimiz Mart ayında Kemerburgaz'da oturan Samyeli'ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi'ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili, "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum." dedi.