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Defne Samyeli'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız hali

Defne Samyeli makyajsız hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 48 yaşındaki Samyeli de koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan ünlü isimler arasında... Uyarıları dikkate alarak evinde kendisini karantinaya alan Defne Samyeli makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşına rağmen fit görünümü ve güzelliği ile dikkat çeken Samyeli'yi belki de ilk kez böyle göreceksiniz!

10.04.2020 10:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 10:23
Defne Samyeli 'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız halil

Eski sunucu şimdilerde ise hem oyuncu hem de şarkıcılık yapan Defne Samyeli makyajsız hali ile sosyal medya gündeminde! Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla adından bir zamanlar sıkça bahsettiren 2 çocuk annesi Samyeli, karantina günlerinde evinden çıkmıyor!

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Defne Samyeli 'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız halil

Instagram hesabından sık sık paylaşan Defne Samyeli'yi makyajsız görmeye hazır mısınız? İşte Samyeli ve diğer ünlülerin makyajsız hali...

Defne Samyeli 'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız halil

SERENAY SARIKAYA

Defne Samyeli 'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız halil

SERENAY SARIKAYA

Defne Samyeli 'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız halil
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