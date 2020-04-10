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Defne Samyeli'yi hiç böyle görmediniz! İşte 48 yaşındaki Samyeli'nin makyajsız hali

Defne Samyeli makyajsız hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 48 yaşındaki Samyeli de koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan ünlü isimler arasında... Uyarıları dikkate alarak evinde kendisini karantinaya alan Defne Samyeli makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşına rağmen fit görünümü ve güzelliği ile dikkat çeken Samyeli'yi belki de ilk kez böyle göreceksiniz!

10.04.2020 10:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





