Sercan Badur'a hırsız şoku! Nişan yüzüğünü bile çaldılar..

Ünlü oyuncu Sercan Bodur'un İstanbul Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Öğlen saatlerinde evinden ayrılan Serkan Badur, ertesi gün sabaha karşı evine geldiğinde ikametinde odaların dağıtılmış olduğunu gördü. Hırsızlık olayının ardından Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giden Serkan Badur evine giren hırsızlar hakkında şikâyetçi oldu. Badur, karakolda verdiği ifadesinde, evine geldiğinde odalarında dağınık olduğunu evde arkadaşı Osman Nadir Aydın'a ait olan çantanın içerisinde 7 bin lira değerindeki bilgisayarının çalındığını anlattı.
35 BİN LİRALIK EŞYASI ÇALINDI
İfadesinin devamında odaları kontrol ettiğini anlatan oyuncu Bodur, yatak odasının hırsızlar tarafından talan edildiğini, 7 adet lüks saatini, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefonunun ve 1 adet altın nişan yüzüğünün çalındığını ifade ederek toplamda 35 bin lira değerinde zarar uğradığını ifade etti. Badur, ayrıca hırsızların yatak odasının camını zorlayarak girdiğini anlattı.
HIRSIZLAR KAMERALARA YAKALANDI
Serkan Badur sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde eve giren hırsızları görüntülendiğini ve hırsızlardan birinin küçük yaşta diğerinin ise orta yaşlarda olduğunu eve 19.45 sıralarında girildiğini ve çalınan eşyaları yine kendisine ait olan sırt çantasıyla götürdüklerini ifade etti. Badur'un şikâyeti sonrası emniyet güçleri güvenlik kamerasında görüntülenen hırsızların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
SERCAN BADUR KİMDİR?
Lise eğitiminden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Atlıkarınca isimli filmde canlandırdığı Edip karakteri ile geçti. Film eşinin annesi felç geçirince ailecek İstanbul'a taşınan Erdem, Sevil ve çocukları Edip ve Sevgi'nin yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Mert Fırat, Nergis Öztürk, Sercan Badur ve Zeynep Oral yer aldı.
Sercan Badur daha sonra yayınlandığı dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide 3 sezon boyunca Necati karakterini canlandırdı. Dizi 1980'lerde yaşanan olayları, Cemile ve ailesinin yaşadıklarını parçalanmanlarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah ve Mete Horozoğlu yer aldı. 2012'de ise Canımın İçi isimli dizide Kaya karakterini canlandırdı. Dizi 4 çocuklu bir ailenin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Perran Kutman, Levent Öktem ,Sercan Badur ve Hare Sürel yer aldı.
2012'de ise El Yazısı isimli filmde Ahmet karakterini canlandırdı. Film küçük bir kasabya gelencek yabacı bir öğretmenin karışmasıyla başlar. Daha sonra kabasabadaki tüm dengeler değişeye başlar. Filmin başrollerinde ise Cansu Dere, Sarp Akkaya, Wilma Elles ve Sercan Badur yer aldı. 2014'te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Cihan karakterini canlandırıyor. Dizi aynı köşkte farklı hayatlar yaşayan iki kadının yaşadıklarının yıllar sonra kesişmesi, hayallerin yıkılması bir çok şeye neden olur. Dizinin başrollerinde ise Damla Sönmez, Canan Ergüder, Sercan Badur ve Barış Kılıç yer aldı.