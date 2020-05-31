Sercan Badur'a hırsız şoku! Nişan yüzüğünü bile çaldılar..

SERCAN BADUR KİMDİR?

Lise eğitiminden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Atlıkarınca isimli filmde canlandırdığı Edip karakteri ile geçti. Film eşinin annesi felç geçirince ailecek İstanbul'a taşınan Erdem, Sevil ve çocukları Edip ve Sevgi'nin yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Mert Fırat, Nergis Öztürk, Sercan Badur ve Zeynep Oral yer aldı.

Sercan Badur daha sonra yayınlandığı dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide 3 sezon boyunca Necati karakterini canlandırdı. Dizi 1980'lerde yaşanan olayları, Cemile ve ailesinin yaşadıklarını parçalanmanlarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah ve Mete Horozoğlu yer aldı. 2012'de ise Canımın İçi isimli dizide Kaya karakterini canlandırdı. Dizi 4 çocuklu bir ailenin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Perran Kutman, Levent Öktem ,Sercan Badur ve Hare Sürel yer aldı.